Південна Корея відкликала посла з України, у Києві вже відреагували. Фото:

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Південна Корея відкликала свого посла з України.

До такого рішення корейці прийшли через дипломатичну суперечку щодо розкриття інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Міністерство закордонних справ Південної Кореї 8 жовтня заявило про рішення викликати посла Пак Кі Чжана до Сеула. Про це повідомило видання The Chosun Daily.

У дипвідомстві зазначили, що «очікують на врегулювання всіх невирішених питань між двома країнами та продовжать консультації з українською стороною для їхнього розв’язання».

В українському МЗС відреагували на рішення Сеула про відкликання посла. Там наголосили, що Київ відкритий для того, щоб відновити конструктивний діалог. І додали, що раніше вже представили йому позицію України з цього питання.

Цього тижня ми запрошували до МЗС посла Республіки Корея в Україні для представлення нашої позиції та пошуку конструктивних рішень. Йому була доведена позиція української сторони. Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями, — заявив у коментарі «Українській правді» речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН розповів, що Україна передала Південній Кореї військових КНДР.

У відповідь президент Південної Кореї Лі Дже Мьон звинуватив Україну в порушенні угоди про нерозголошення. Він наголосив, що повернення північнокорейських військових «є надзвичайно делікатним питанням, яке має значний вплив на дипломатію, національну безпеку». Згодом він пригрозив «додатковими заходами», якщо Київ не перепросить за розголошення секретної інформації.

Джерела: The Chosun Daily, «Українська правда»