Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російський дрон влучив у будівлю Запорізької облради. Фото:

Російський дрон атакував будівлю Запорізької облради (ФОТО)

8 жов 2026, 18:54
999

Армія Росії атакувала будівлю облради у Запоріжжі.

У четвер, 8 жовтня, ворожий FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької обласної ради. Безпілотник поцілив у герб. Після влучання виникло задимлення, але пожежа не спалахнула. Люди не постраждали. Про це голова ОВА Михайло Семікін повідомив у Telegram.

Також окупанти під вечір завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Пошкоджено фасади багатоповерхівок поруч. Наразі відомо, що постраждали пятеро осіб. Серед постраждалих дитина, неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків.

Нагадаємо, російські окупанти 8 жовтня практично весь день атакують Київ безпілотниками. Мер столиці Віталій Кличко поінформував про 14 постраждалих. Восьмеро з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. Двоє з них у тяжкому стані.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів