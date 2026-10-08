Российский дрон попал в здание Запорожского облсовета. Фото:

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Армія Росії атакувала будівлю облради у Запоріжжі.

У четвер, 8 жовтня, ворожий FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької обласної ради. Безпілотник поцілив у герб. Після влучання виникло задимлення, але пожежа не спалахнула. Люди не постраждали. Про це голова ОВА Михайло Семікін повідомив у Telegram.

Також окупанти під вечір завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Пошкоджено фасади багатоповерхівок поруч. Наразі відомо, що постраждали пятеро осіб. Серед постраждалих дитина, неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків.

Нагадаємо, російські окупанти 8 жовтня практично весь день атакують Київ безпілотниками. Мер столиці Віталій Кличко поінформував про 14 постраждалих. Восьмеро з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. Двоє з них у тяжкому стані.