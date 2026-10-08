Ціна на світло в Україні не зміниться до кінця опалювального сезону. Фото:

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Пільгові тарифи на електроенергію для населення на весь опалювальний сезон 2026/27 зберіг уряд України.

Це рішення Кабмін ухвалив з урахуванням нинішньої соціально-економічної ситуації в країні. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив у Telegram.

Очільник уряду додав, що в майбутньому влада планує в подальшому змінити підхід до формування тарифів. Мова йде про вдосконалення системи тарифоутворення та впровадження більш адресної підтримки громадян, які її потребують.

Міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував у Telegram, що за поданням Міненерго уряд продовжив дію спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії до 31 березня 2027 року. Відтак українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом — 4,32 грн за кВт-год. Для будинків з електричним опаленням, а також без газифікації чи централізованого теплопостачання буде збережено пільговий тариф — 2,64 грн за кВт-год.

Також відомо, що цього опалювального сезону для українців не змінюватимуть тарифи на газ.

Нагадаємо, у березні ціни на природний газ на ринку України зросли на 20%. Тоді ціна за тис. куб. м газу сягнула 27 тис. 800 грн. Це була найвища ціна на українському ринку з червня 2025 року.