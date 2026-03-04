Ціни на газ на зросли на 20%. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212414-ciny-na-gaz-v-ukrayini-zrosly-na-20-infografika.html

Ракурс

Ціни на природний газ на ринку України зросли на 20%.

Подорожчання відбулося за останні два дні через бойові дні на Близькому Сході. У вівторок, 3 березня, ціна за тис. куб. м газу сягнула 27 тис. 800 грн. Це найвища ціна на українському ринку з червня 2025 року. Але зростання цін фіксується менше ніж в Європі. Про це пише ExPro Consulting, фахівці якого слідкують за цією галуззю в Україні.

Аналітики пов’язують подорожчання з перебоями на світовому ринку скрапленого природного газу: через війну скоротився експорт із Катару та ОАЕ. Це призвело до подорожчання в Європі, а це вплинуло й на український ринок.

Нагадаємо, на цьому тижні ціни на газ в Європі зросли на 75% і досягли багаторічних максимумів. Причиною подорожчання стала війна США та Ізраїлю проти Ірану. Бойові дії вже вплинули на експорт енергоносіїв із країн Перської затоки. Так, Катар, який є великим експортером скрапленого природного газу, призупинив виробництво.

У Європі вважають, що подорожчання «блакитного палива» може призвести до того, що в Європейському Союзі знову почнуться дискусії щодо повної відмови газу з Росії, яка запланована до кінця 2027 року.

Джерело: ExPro Consulting