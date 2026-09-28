Південна Корея викликала посла України через скандал з полоненими КНДР. Фото:

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Південна Корея викликала посла України через розголошення інформації про передачу полонених солдатів КНДР.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов’язків посла України в Південній Кореї Андрія Вєшкіна після того, як Київ розкрив інформацію про передачу двох північнокорейських військовополонених. Про це повідомило видання Yonhap із посиланням на заяву південнокорейського МЗС.

Зазначається, що дипломати вже передали Вєшкіну «жорстку позицію» Сеула щодо ситуації з розкриттям інформації про передачу військових КНДР. Також Київ закликали до офіційних роз’яснень та вибачень. Український посол заявив, що передасть українській владі позицію Сеула.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН розповів, що Україна передала Південній Кореї військових КНДР.

Ця заява викликала шквал критики з боку Сеула. Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон звинуватив Україну в порушенні угоди про нерозголошення. Він наголосив, що повернення північнокорейських військових «є надзвичайно делікатним питанням, яке має значний вплив на дипломатію, національну безпеку».

Не знаю, які обставини змусили українську сторону порушити домовленість про нерозголошення та оприлюднити інформацію, але це дуже прикро, — зазначив тоді Лі Дже Мьон.

Нагадаємо, в січні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військовослужбовці у Курській області РФ взяли в полон військових з КНДР. Двоє північнокорейських солдатів були поранені у боях, але змогли вижити. Окупантів доставили до Києва.

Джерело: Yonhap