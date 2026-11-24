Российский БпЛА атаковал железнодорожную станцию в Коростене. Фото:

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Російський безпілотник атакував залізничну станцію Коростень.

Уламки ворожого дрона вбили одну людину, ще двоє зазнали поранень. На момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Бригада потяга оголосила про підвищену небезпеку та оголосила евакуацію. Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу. Ніхто з працівників не постраждав. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

Вчергове наголошуємо: після оголошення підвищеної небезпеки критично важливо чітко дотримуватися інструкцій залізничників та оголошень, які лунають. Це рятує життя, — заявили залізничники.

В УЗ додали, що смертельно небезпечно залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію.

Нагадаємо, 3 листопада російські ударні безпілотники атакували об'єкти залізничної інфраструктури в Україні. Тоді в Запоріжжі були пошкоджені пасажирські вагони, тепловози та вокзал. А в Ковелі на Волині ворожий БпЛА уразив електровоз.