Дмитрий Лубинец, фото: «Детектор медиа»

https://racurs.ua/n216848-poezd-posle-vozdushnoy-trevogi-otpravilsya-bez-25-passajirov-lubinec-obratilsya-v-ukrzaliznycu.html

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець скерував листа до «Укрзалізниці» через інцидент з поїздом «Львів — Чернівці», який після завершення повітряної тривоги поїхав без 25 пасажирів.

Про це Лубінець сьогодні, 15 жовтня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Мережею розлітається відео обурених пасажирів поїзда «Львів — Чернівці», яких після евакуації залишили посеред поля. Люди вийшли з вагонів через загрозу обстрілу, дочекалися відбою, а потім побачили, як їхній поїзд рушив без них, — зазначив омбудсман.

Як можна організувати евакуацію, але не організувати повернення людей? Якщо є загроза — пасажирів виводять із вагонів. Логічно. Якщо загроза минула — люди мають повернутися до поїзда й продовжити дорогу. Теж логічно. Але між цими двома етапами, схоже, загубили найважливіше — самих пасажирів, — додав він.

Лубінець наголосив, що під час війни залізниця працює в надзвичайних умовах:

Щиро дякую кожному працівнику та кожній працівниці Укрзалізниці, які щодня виконують свою роботу в непростих обставинах. Це справді важливо. Але саме тому в таких ситуаціях координація має бути бездоганною. Безпека не може залежати від розкладу, а розклад — бути важливішим за людей, заради яких цей поїзд узагалі їде.

Пасажири планували свій час, мали пересадки, чекали вдома, кудись поспішали. І тепер замість звичайної поїздки отримали проблему, якої, здавалося б, можна було уникнути простою перевіркою: чи всі повернулися? — додав він.

Омбудсман зазначив, що скерував до «Укрзалізниці» листа, щоб з’ясувати, що саме сталося і чи всіх 25 пасажирів зрештою доправили до місця призначення:

Сподіваюся, люди вже дісталися туди, куди планували. Бо в кожного свій маршрут, свій час і свої причини їхати. І точно ніхто не купує квиток із розрахунком на те, що після відбою тривоги доведеться шукати спосіб вибратися з поля.

Він наголосив на необхідності змінити підхід до організації евакуації під час повітряних тривог, щоб пасажири не ризикували залишитися на пероні через відправлення поїзда: