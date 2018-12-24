Пасажирці потяга роздробило таз під час поїздки: що сталося та як реагує «Укрзалізниця» (ФОТО)

Пасажирці потяга роздробило таз під час поїздки / Фото: tribuna.pl.ua

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Одна з пасажирок поїзда «Київ — Рахів» отримала важкі травми під час подорожі — на неї впала верхня полиця, де перебувала інша пасажирка. Внаслідок цього інциденту жінці роздробило таз та інші кістки. Про це повідомила у Facebook дочка постраждалої Світлана Полякова.

«22 грудня у поїзді 357К Київ — Рахів стався нещасний випадок з моєю мамою 58-річною Надією Поляковою, на яку вночі, коли вона відпочивала, впала друга полиця у вагоні, з жінкою яка також відпочивала», — написала Світлана Полякова.

Вона додала, що маму терміново доставили в Тернопільську обласну лікарню, зробили МРТ та попередньо прооперували (роздріблені пах та таз на шматки).

У коментарі в Facebook директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан зазначив, що полицю після інциденту перевірила комісія, яка не виявила несправностей.

«Полиця, кронштейни, тримачі були і залишаються у справному стані. Така подія могла статися через необережність пасажира, що перебував на полиці (такі випадки дуже рідко, але трапляються)», — додав Красноштан.

У відповідь дочка потерпілої зазначила, що пасажирка з верхньої полиці на момент інциденту спала.

Чиновник «Укрзалізниці» написав, що організація вже почала необхідні процедури для оформлення страхових виплат постраждалій.

Як пише BBC News Україна з посиланням на коментар Світлани Полякової, що відповідно до акту, який підписав начальник потягу після інциденту, її мама травмувалася не через падіння на неї полиці, а лише через падіння сусідки зверху.