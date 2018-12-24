«Не забувайте нас»: 19-річний військовополонений моряк написав листа з московського СІЗО (ФОТО)

Наймолодший військовополонений моряк ВМС України Андрій Ейдер

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Racurs.ua

Наймолодший член екіпажу катера «Бердянськ» ВМС України 19-річний Андрій Ейдер, якого утримують у московському СІЗО, написав листа-відповідь українській журналістці Таїсії Турчин з UATV. Лист журналістка опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

Хлопець розповів про стан свого здоров’я, а також умови утримання. Ейдер просить українців не забувати про військовополонених моряків. Під час нападу російських кораблів українець отримав травми ніг.

«Умови… можна сказати нормальні. Є книги, електрочайник, холодильник, батареї гріють, могло бути набагато гірше. Рани загоюються, можу ходити нормально, кульгаю», — пише Ейдер.

Разом з тим, за його словами, по сходах підніматися та спускатися йому наразі важко.

У своєму листі військовополонений подякував за листи та передачі, які йому надсилають. Ейдер також висловив сподівання вийти на волю до кінця січня.

«Мені здається, що моїй мрії не судилося здійснитися. Гадки не маю, на скільки це все затягнеться, півроку, рік… Ці допити, зустрічі з різними людьми», — пише хлопець.

За його словами, найважче — дивитися у вікно та бачити в далині сотні машин та вільних людей.

Нагадаємо, понад 20 українських моряків потрапили в полон 25 листопада цього року внаслідок нападу російських військовослужбовців в акваторії Керченської протоки на кораблі ВМС України, котрі прямували до Азовського моря.