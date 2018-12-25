Гигантский «ледяной город» в Китае украсили двумя тысячами снеговиков (ФОТО, ВИДЕО)

Гигантский "ледяной город" в Китае / Фото: Скрин YouTube

https://racurs.ua/n116093-gigantskiy-ledyanoy-gorod-v-kitae-ukrasili-dvumya-tysyachami-snegovikov-foto-video.html

Racurs.ua

«Ледяной город» в Китае создали жители города Харбин в северной провинции Хэйлунцзян, которые приняли участие в традиционном фестивале по созданию ледяных и снежных скульптур. Температура воздуха в это время ночью достигала -20 градусов.

В целом участники и гости фестиваля вылепили свыше двух тысяч снеговиков, пишет Xinhuanet.

Многие семьи украшали своих снеговиков шляпами, элементами традиционной одежды, шарфами и рождественскими украшениями.

По сообщениям СМИ Китая, в этом году город Харбин посетило рекордное количество туристов. В частности, услугами местного аэропорта воспользовались 20 млн пассажиров. Помимо рождественского фестиваля снеговиков, здесь функционирует парк, в котором проживает около тысячи сибирских тигров.

Напомним, ранее сообщалось, что Ниагарский водопад превратился в ледяную скульптуру из-за мороза.