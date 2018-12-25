Папа Римський на різдвяній месі засудив людську жадібність і споживацтво (ФОТО)

Папа Римський на різдвяній месі у Ватікані, 24 грудня 2018 року, фото — vaticannews.va

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Папа Римський Франциск під час святкової проповіді напередодні Різдва, яке 25 грудня святкують християни західного обряду, засудив людську жадібність і споживацтво.

Папа Франциск відзначив величезний розрив між багатими й бідними, сказавши, що народження Ісуса в бідності повинно змусити кожного замислитися над своїм життям, повідомляє 25 грудня офіційний сайт Ватікану.

Франциск висловив жаль, що занадто багато людей сьогодні вбачають сенс життя у володінні якнайбільшою кількістю матеріальних благ.

«Ненаситна жадоба спотворює людську історію. Дещиця людей розкішно бенкетує, але водночас занадто багато людей не мають хліба, аби жити», — зазначив Папа Римський у проповіді в базиліці Святого Петра у Ватикані.

Глава римо-католицької церкви закликав долати егоїзм і ділитися з бідними, наголосивши, що «пожива для життя — це не матеріальні багатства, а любов».

«Давайте спитаємо себе: чи справді мені потрібні всі ці матеріальні речі для життя? Чи можу я прожити без цього?», — запитав вірян Папа Римський.

Послухати Франциска прийшли тисячі вірян. Понтифік виголосив традиційне різдвяне послання «Місту та світові» (Urbi et Orbi).

Нагадаємо, що напередодні Різдва християнські паломники з усього світу прибували до біблійного міста Вифлеєму, щоб саме тут зустріти Різдво. Вважається, що на місці, де тепер побудований Храм Різдва Христового, народився Ісус Христос. Цьогорічне святкування стало найбільшим за останні роки. Всі готелі Віфлеєму були повністю заброньовані, і місто готувалося прийняти 10 тис. туристів на ніч.