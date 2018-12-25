Папа Римский на рождественской мессе осудил жадность и потребительство (ФОТО)

Папа Римский на рождественской мессе в Ватикане, 24 декабря 2018 года, фото — vaticannews.va

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Папа Римский Франциск во время праздничной проповеди накануне Рождества, которое 25 декабря празднуют христиане западного обряда, осудил человеческую жадность и потребительство.

Папа Франциск отметил огромный разрыв между богатыми и бедными, сказав, что рождение Иисуса в бедности должно заставить каждого задуматься над своей жизнью, сообщает 25 декабря официальный сайт Ватикана.

Франциск выразил сожаление, что слишком много людей сегодня видят смысл жизни во владении наибольшим количеством материальных благ.

«Ненасытная жадность искажает человеческую историю. Часть людей роскошно пирует, но одновременно слишком много людей не имеют хлеба, чтобы жить», — отметил Папа Римский во время проповеди в базилике Святого Петра в Ватикане.

Глава Римско-католической церкви призвал преодолевать эгоизм и делиться с бедными, подчеркнув, что «пища для жизни — это не материальные богатства, а любовь».

«Давайте спросим себя: действительно ли мне нужны все эти материальные вещи для жизни? Могу ли я прожить без этого?», — спросил верующих Папа Римский.

Послушать Франциска пришли тысячи верующих. Понтифик произнес традиционное рождественское послание «Городу и миру» (Urbi et Orbi).

Напомним, что накануне Рождества христианские паломники со всего мира прибывали к библейскому городу Вифлеему, чтобы именно здесь встретить Рождество. Считается, что на месте, где теперь построен Храм Рождества Христова, родился Иисус Христос. Нынешнее празднование стало крупнейшим за последние годы. Все отели Вифлеема были полностью забронированы, и город готовился принять 10 тыс. туристов на ночь.