Сегодняшнее празднование Рождества в Вифлееме стало крупнейшим за последние годы (ФОТО, ВИДЕО)

Христианские паломники со всего мира сегодня прибывали в известный библейский город Вифлеем, чтобы именно здесь встретить Рождество. Считается, что на месте, где теперь построен Храм Рождества Христова, родился Иисус Христос.

Сегодняшнее празднование стало крупнейшим за последние годы, отмечает агентство Assotiated Press.

Министр туризма Палестины Рулав Мая заявила, что все отели Вифлеема были полностью забронированы, и город сегодня готовился принять «впечатляющие» 10 тыс. туристов на ночь.

«Мы не видели таких цифр годами», — сказала она, добавив, что в этом году город посетили 3 млн туристов, что на сотни тысяч больше, чем в прошлом.

Рождественские праздники традиционно приводят к наплыву паломников в Святую Землю, при том, что количество христианского населения этих краев в последние десятилетия значительного уменьшилось и составляет лишь небольшой процент всех жителей.

Несмотря на мирный характер сегодняшнего праздника, меры безопасности не дают забыть посетителям города о неспокойной обстановке в регионе.

Так, вокруг расположенной перед Храмом Рождества Христова площади Мангер размещены сотрудники палестинских сил безопасности и транспортные средства. Вифлеем расположен в палестинском районе Западного берега, и значительная часть города находится за восьмиметровой бетонной стеной.

В течение последних недель в регионе наблюдался всплеск насилия в рамках противостояния между Израилем и Палестиной. В ответ на атаки боевиков Израиль усилил меры безопасности на контрольно-пропускных пунктах.

