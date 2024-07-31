Одного из лидеров ХАМАС Исмаила Ханию убили в Иране

Один из лидеров ХАМАС Исмаиль Хания. Фото:

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Замах на одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханію стався у столиці Ірану — Тегерані.

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Ханію ліквідували під час «ізраїльського нападу» на його резиденцію в Тегерані зранку 31 липня. Разом із ним загинув його охоронець. До Ірану Ханія прибув для участі в інавгурації нового президента країни Масуда Пезешкіана. Про це заявили в Корпусі вартових ісламської революції (КВІР), передає іранське агентство Mehr.

У КВІР зазначили, що смерть посадовця вже розслідують. Результат обіцяють оголосити пізніше. У ХАМАС замах на одного з їхніх лідерів вважають «серйозною ескалацією».

Ізраїлі смерть Ханії не реагував. Ізраїльські військові вже заявили CNN, що «не реагують на повідомлення в іноземних ЗМІ».

Як відомо, Ісмаїл Ханія керував політичними операціями ХАМАС і очолював політбюро руху. Він також відігравав центральну роль у переговорах ХАМАС, зокрема про припинення вогню з Ізраїлем.

У Міжнародному кримінальному суді звинувачують Ханію у воєнних злочинах і злочинах проти людства на території Ізраїлю та сектора Гази.

Нагадаємо, 30 липня Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Метою удару була ліквідація високопоставленого члена «Хезболли» Фуада Шукра, який відповідальний за вбитих внаслідок ракетного удару дітей в Мадждаль-Шамсі.

Джерело: Mehr