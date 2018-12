Сьогоднішнє святкування Різдва у Вифлеємі стало найбільшим за останні роки (ФОТО, ВІДЕО)

Християнські паломники з усього світу сьогодні прибували до відомого біблійного міста Вифлеєму, щоб саме тут зустріти Різдво. Вважається, що на місці, де тепер побудований Храм Різдва Христового, народився Ісус Христос.

Сьогоднішнє святкування стало найбільшим за останні роки, зазначає агентство Assotiated Press.

Міністр туризму Палестини Рула Мая заявила, що всі готелі Віфлеєму були повністю заброньовані, і місто сьогодні готувалося прийняти «вражаючі» 10 тис. туристів на ніч.

«Ми не бачили таких цифр роками», — сказала вона, додавши, що цього року місто відвідали 3 млн туристів, що на сотні тисяч більше, ніж торік.

Різдвяні свята традиційно призводять до напливу паломників до Святої Землі, при тому, що кількість християнського населення цих країв за останні десятиліття значного зменшилася і становить лише невеликий відсоток усіх жителів.

Попри мирний характер сьогоднішнього свята, заходи безпеки не дають забути відвідувачам міста про неспокійну ситуацію в регіоні.

Так, довкола розташованої перед Храмом Різдва Христового площі Мангер розміщені співробітники палестинських сил безпеки та транспортні засоби. Віфлеєм розташований у палестинському районі Західного берега, і значна частина міста розміщена за восьмиметровим бетонним муром.

Протягом останніх тижнів в регіоні спостерігався сплеск насильства в межах протистояння між Ізраїлем та Палестиною. У відповідь на атаки бойовиків Ізраїль посилив заходи безпеки на контрольно-пропускних пунктах.

