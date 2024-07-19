Міжнародний суд ООН визнав незаконними дії Ізраїлю на палестинських територіях

https://racurs.ua/ua/n197472-mijnarodnyy-sud-oon-vyznav-nezakonnymy-diyi-izrayilu-na-palestynskyh-terytoriyah.html

Ракурс

Суд ООН назвав незаконною присутність Ізраїлю на палестинських територіях. Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу це заперечує.

.

У суді також заявили, що Ізраїль зобовʼязаний припинити «свою незаконну присутність на окупованій палестинській території якомога швидше».

Також у суді наголосили, що Ізраїль повинен негайно припинити будь-яку нову поселенську діяльність та евакуювати всіх поселенців з «окупованої палестинської території».

Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у відповідь заявив, що «єврейський народ не є окупантом на своїй власній землі».