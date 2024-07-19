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Ракурс
Міжнародний суд ООН визнав незаконними дії Ізраїлю на палестинських територіях

Міжнародний суд ООН визнав незаконними дії Ізраїлю на палестинських територіях

19 лип 2024, 22:43
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Суд ООН назвав незаконною присутність Ізраїлю на палестинських територіях. Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу це заперечує.


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У суді також заявили, що Ізраїль зобовʼязаний припинити «свою незаконну присутність на окупованій палестинській території якомога швидше».

Також у суді наголосили, що Ізраїль повинен негайно припинити будь-яку нову поселенську діяльність та евакуювати всіх поселенців з «окупованої палестинської території».

Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у відповідь заявив, що «єврейський народ не є окупантом на своїй власній землі».

Джерело: Ракурс


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