Ізраїльська армія захопила стратегічно важливий замок на півдні Лівану. Фото:

Армія оборони Ізраїлю взяла під контроль стратегічно важливий замок Бофор на півдні Лівану.

Бійці ЦАХАЛУ змогли просунутися глибше на територію країни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вже назвав цю подію «вирішальним етапом» військової операції проти угруповання «Хезболла». Тепер ізраїльтяни переходять до нової фази операції. Про це пише BBC.

Ми зламали бар'єр страху. Ми беремо ініціативу у свої руки та діємо на всіх фронтах — у Сирії, Газі та Лівані, — зазначив Нетаньягу.

За словами міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, контроль над замком та прилеглими висотами має важливе значення для безпеки населених пунктів Ізраїлю, які розташовані поблизу кордону.

Тим часом ізраїльські війська розширили зону евакуації на півдні Лівану. Мешканців закликали залишити території південніше річки Захрані через активізацію боїв.

Як відомо, замок Бофор, розташований над долиною річки Літані, вважається однією з ключових висот регіону. Фортецю збудували хрестоносці близько 900 років тому. Ізраїль уже захоплював її під час Першої ліванської війни 1982 року, однак залишив після виведення військ із південного Лівану у 2000 році.

Джерело: BBC