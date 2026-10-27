ООН визнала атаки РФ на енергетику України злочинами проти людяності. Фото:

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ООН визнала удари РФ по енергетиці України злочинами проти людяності.

Країна-агресор Росія вчинила воєнні злочини, навмисно атакуючи цивільні об'єкти, а також злочини проти людяності через систематичні удари по українській енергетичній інфраструктурі. Такого висновку дійшли експерти Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. Звіт фахівців опубліковано на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Експерти вивчали, як під час минулої зими на цивільне населення України впливали російські удари по енергетичній інфраструктурі. Від осені 2022 року атаки сотнями дронів і ракет ставали дедалі частішими й масштабнішими та завдали значної шкоди українській енергетиці.

Комісія наголосила, що російське командування, яке наказувало атакувати об'єкти теплопостачання у великих населених пунктах, знало, що вони є життєво необхідними для мирних мешканців. Експерти наголосили, що РФ вчинила воєнні злочини, навмисно атакуючи цивільні об'єкти.

Зібрані докази свідчать, що росіяни свідомо били по енергетичній інфраструктурі, щоб позбавити цивільних світла та інших важливих послуг, залежних від енергопостачання, і завдати людям страждань. Комісія встановила, що це є злочином проти людяності.

Експерти опитали 255 людей, які пережили зиму в таких умовах у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Запорізькій і Житомирській областях.

Нагадаємо, у вересні понад 50 країн ООН закликали Росію погодитися на повне, негайне й безумовне припинення вогню та розпочати змістовні переговори про мир. У документі наголошувалося на солідарності з Україною та необхідності дотримання принципів Статуту ООН, зокрема поваги до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності держав, а також невід'ємного права на самооборону.