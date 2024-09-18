Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про виведення військ Ізраїлю з палестинських земель

https://racurs.ua/ua/n199431-genasambleya-oon-uhvalyla-rezoluciu-pro-vyvedennya-viysk-izrayilu-z-palestynskyh-zemel.html

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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про виведення військ Ізраїлю з палестинських земель.

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У резолюції вимагають від Ізраїлю протягом 12 місяців припинити окупацію палестинських земель. Також закликають повернути території, які були захоплені з початку окупації у 1967 році та дозволити палестинцям повернутися додому.

Резолюцію підтримали 124 країни, зокрема рф. 14 держав, включно зі США та Ізраїлем, були проти, ще 43 утрималися, серед цих країн й Україна.

Натомість міністр оборони Ізраїлю заявив, що починається «нова фаза війни», тому ЦАХАЛ готовий зосередити свої сили на півночі, де діє угруповання «Хезболла».

Ізраїль переміщує сили на північний фронт, про що заявив міністр оборони Ізраїлю. За його словами, починається нова фаза війни, і мета — забезпечити безпеку жителів півночі країни.

98-а дивізію ЦАХАЛу вже перекинули на північ після участі у боях у секторі Газа.

Інциденти в Лівані Галант не коментував, але ЗМІ повідомляють про нові вибухи, внаслідок яких загинули щонайменше дев’ять людей.