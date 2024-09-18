Не тільки пейджери - у Лівані почали вибухати рації та радіоприймачі

https://racurs.ua/ua/n199421-ne-tilky-peydjery-u-livani-pochaly-vybuhaty-raciyi-ta-radiopryymachi.html

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У Лівані 18 вересня сталася нова серія вибухів — за попередніми даними, цього разу вибухають пристрої комунікації (рації та радіоприймачі).

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Про це повідомляє SkyNewsArabia з посиланням на джерело AFP в органах безпеки.

У південному передмісті Бейрута вибухнула низка пристроїв бездротового зв’язку, — йдеться у повідомленні.

За даними Reuters, вибухи пристроїв зафіксовано в середу, 18 вересня на півдні країни і в південних передмістях Бейрута. Щонайменше один із вибухів стався на похороні членів угруповання, загиблих під час вибухів пейджерів, що сталися у вівторок, 17 вересня.

Reuters з посиланням на джерело в органах безпеки повідомляє, що пристрої зв’язку, які вибухнули по всьому Лівану 18 вересня, є портативними радіостанціями і відрізняються від пейджерів, які вибухнули 17 вересня

У вівторок в Лівані одночасно вибухнули сотні пейджерів, які бійці «Хезболли» використовували для зв’язку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, ще близько двох тисяч — поранені.

Зазначається, що напад стався через день після того, як ізраїльські лідери попередили, що розглядають можливість активізації військових дій проти Хезболли.

Підрив пейджерів членів ліванського угруповання «Хезболла» організувала зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Моссад додав до п’яти тисяч пристроїв плату з вибуховим матеріалом, що може отримувати код. Її дуже важко виявити будь-яким способом, — заявив співрозмовник видання.

Інше джерело в органах безпеки повідомило Reuters, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, яку «Хезболла» «не помічала місяцями».

Тайванський виробник Gold Apollo заявив, що продукцію під його брендом виробила компанія в Угорщині.

Наразі відомо, що в результаті операції ліквідовано дев’ять осіб і близько трьох тисяч постраждали. Серед них посол Ірану в Лівані.