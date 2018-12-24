У США через Shutdown закрили доступ до головної ялинки країни

Головна ялинка США, фото: Business Insider

https://racurs.ua/ua/n116070-u-ssha-cherez-shutdown-zakryly-dostup-do-golovnoyi-yalynky.html

Racurs.ua

У США в переддень Різдва через часткову зупинку діяльності урядових установ, так званий shutdown («шатдаун»), закрили доступ до головної ялинки країни, розташованої біля Білого дому.

Також не працюватиме офіційний сайт ялинки. Про це повідомляє Національна служба парків США.

Більше того, цього року різдвяна ялинка навіть не сяятиме святковою ілюмінацією. За інформацією американських ЗМІ, причиною цього став хуліганський вчинок невідомого чоловіка, який в п’ятницю ввечері намагався видертися на святкове дерево й пошкодив при цьому ілюмінацію. Звісно, освітлення можна було б відремонтувати, проте наступної доби в країні розпочався «шатдаун» і більшість персоналу, який обслуговує федеральні установи, відправили в неоплачувані відпустки.

Через конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та парламентом щодо фінансування прикордонної стіни не вдається узгодити виділення коштів, необхідних для функціонування низки урядових установ.

Зокрема, під закриття потрапив і Центр відвідувачів Білого дому.

А от Статуя Свободи продовжить приймати туристів навіть попри «шатдаун».

Нагадаємо, через «шатдаун» Трамп зустрічатиме Різдво не в маєтку у сонячній Флориді, як планувалося раніше, а в столиці США Вашингтоні.