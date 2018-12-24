В Італії частково закрили повітряний простір через виверження вулкана Етна (ФОТО, ВІДЕО)

Виверження вулкану Етна, фото: ANSA

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На Сицилії частково закрили повітряний простір через виверження вулкана Етна.

Так, запроваджено обмеження щодо роботи найбільшого в південній частині Італії аеропорту сицилійського міста Катанія. Тут дозволено сідати лише чотирьом літакам на годину, повідомляє агентство AFP.

Зазначається, що це перше за понад 10 років бічне виверження, проте, на думку вчених, небезпеки воно наразі не становить. Рівень попередження про небезпеку залишається на жовтому, найнижчому рівні.

У зв’язку із поганою видимістю, наразі невідомо, чи супроводжується це виверження викидами лави.

Сьогодні фіксувалися викиди попелу з двох кратерів вулкана, які можна було спостерігати за кілометри від місця виверження.

Сейсмологи зафіксували понад 130 поштовхів, два найбільш потужні з яких мали магнітуди 4,0 та 3,9.

Останнє виверження Етни відбувалося навесні 2017 року, а останнє велике виверження — у зимовий період 2008−2009 років.

Це найбільший із діючих вулканів Європи. Його висота становить приблизно, 3,3 тис. м, вона постійно змінюється через часті виверження. Так, деформація рельєфу вулкану спостерігається і сьогодні.

Нагадаємо, вулкан Етна прокинувся кілька днів тому.