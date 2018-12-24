Таємниці людського тіла: вчені встановили, чому на долонях немає волосся

Наразі точно не відомо, чому люди під час своєї еволюції втратили волосся на долонях, фото: Wikimedia

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Волосся, а точніше, майже повна його відсутність, вирізняють людей з-поміж інших ссавців. До того ж, росте воно досить нерівномірно і відсутнє якраз там, де, здавалося б, повинно бути — на долонях рук та підошвах ніг, що б значно зменшило потребу у рукавицях, взутті та шкарпетках.

Питання, чому на деяких частинах людського тіла є волосся, а в інших немає, довго бентежило вчених, проте лише нещодавно вони змогли знайти цьому пояснення, повідомляє видання Science Alert.

Учені з Університету Пенсильванії провівши експерименти на мишах та кроликах, встановили, що причина цього полягає у внутрішньоклітинному сигнальному шляху Wnt. Білки, які через нього проходять, несуть інформацію між клітинами щодо площі волосяного покриву, проміжків між волосинами, їхніх розмірів тощо.

«Ми знаємо, що передача сигналів за допомогою білків Wnt має вирішальне значення для розвитку волосяних фолікулів, його блокування перешкоджає зростанню волосся», — зазначає один із авторів дослідження дерматолог Сара Міллар.

Вченим вдалося виявити інгібітор, який перешкоджає Wnt виконувати свою роботу.

Це білок Dickkopf 2 (DKK2).

Під час лабораторних експериментів, які полягали в маніпуляціях із DKK2 у мишей та кроликів, ученим вдалося впливати на волосяний покрив цих тварин. Зокрема, дослідники домоглися росту волосся на підошвах лап мишей, де воно зазвичай відсутнє, та позбавили волосся лапи кроликів, на яких воно активно росте.

Ці експерименти, зокрема, допомогли встановити, що Wnt продовжує існувати в клітинах безволосих частин тіла, проте його функціонування блокується.

Волосні фолікули розвиваються протягом життя плоду, але їхня поява припиняється після народження. В результаті, волосяні фолікули не відновлюються після важких опіків або глибоких ран.

Учені сподіваються, що в подальшому вдасться знайти способи впливати на ріст волосся в людей.

Такий вид лікування може бути надзвичайно корисним для цілої низки проблем зі здоров’ям, включаючи облисіння в чоловіків, допоможе лікувати пацієнтів з опіками та людей з проблемами шкіри, такими як псоріаз.

Щодо того, чому в людей майже немає волосся на тілі, то дослідники вважають, що присутність або відсутність DKK2, ймовірно, базується на еволюційних вигодах.

Наразі ще точно не відомо, чому люди під час своєї еволюції втратили так багато волосся.

Одні вчені припускають, що мова йде про сексуальний відбір. Інші вважають, що причина полягає в терморегуляції — предкам людей довелося залишити ліси та вийти під відкрите спекотне Сонце савани. Також є теорія, що відсутність шерсті захищає людей від паразитів, таких як воші.

Є навіть теорія, що відсутність волосся немає ніякої еволюційної вигоди, вона виникла випадково, проте змогла закріпитися в наступних поколіннях.

Нагадаємо, вчені вважають, що перші люди могли бути світлошкірими. В такому разі темний колір шкіри є результатом еволюції.