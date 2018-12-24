Тайны человеческого тела: ученые узнали, почему на ладонях нет волос

В настоящее время точно не известно, почему люди во время своей эволюции потеряли волосы на ладонях, фото: Wikimedia

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Волосы, а точнее, почти полное их отсутствие, выделяют людей среди других млекопитающих. К тому же, растут они весьма неравномерно и отсутствуют как раз там, где, казалось бы, должны были быть — на ладонях рук и подошвах ног, что значительно уменьшило бы потребность в перчатках, обуви и носках.

Вопрос, почему на некоторых частях человеческого тела есть волосы, а на других нет, долго интересовал ученых, однако только недавно они смогли найти этому объяснение, сообщает издание Science Alert.

Ученые из Университета Пенсильвании проведя эксперименты на мышах и кроликах, установили, что причина этого заключается во внутриклеточном сигнальном пути Wnt. Белки, которые через него проходят, несут информацию между клетками относительно площади волосяного покрова, промежутков между волосами, их размеров и т. д.

«Мы знаем, что передача сигналов с помощью белков Wnt имеет решающее значение для развития волосяных фолликулов, его блокировка препятствует росту волос», — отмечает один из авторов исследования дерматолог Сара Миллар.

Ученым удалось обнаружить ингибитор, который препятствует Wnt выполнять свою работу.

Это белок Dickkopf 2 (DKK2).

Во время лабораторных экспериментов, которые заключались в манипуляциях с DKK2 у мышей и кроликов, ученым удалось воздействовать на волосяной покров этих животных. В частности, исследователи добились роста волос на подошвах лап мышей, где они обычно отсутствуют, и лишили волос лапы кроликов, на которых они активно растут.

Эти эксперименты, в частности, помогли установить, что Wnt продолжает существовать в клетках безволосых частей тела, однако его функционирование блокируется.

Волостные фолликулы развиваются в течение жизни плода, но их появление прекращается после рождения. В результате, волосяные фолликулы не восстанавливаются после тяжелых ожогов или глубоких ран.

Ученые надеются, что в дальнейшем удастся найти способы влиять на рост волос у людей.

Такой вид лечения может быть чрезвычайно полезным для целого ряда проблем со здоровьем, включая облысение у мужчин, поможет лечить пациентов с ожогами и людей с проблемами кожи, такими как псориаз.

Что касается вопроса о том, почему у людей почти нет волос на теле, то исследователи считают, что присутствие или отсутствие DKK2, вероятно, базируется на эволюционных выгодах.

В настоящее время еще точно не известно, почему люди во время своей эволюции потеряли так много волос.

Одни ученые предполагают, что речь идет о сексуальном отборе. Другие считают, что причина заключается в терморегуляции — предкам людей пришлось оставить леса и выйти под открытое палящее Солнце саванны. Также есть теория, что отсутствие шерсти защищает людей от паразитов, таких как вши.

Есть даже теория, что отсутствие волос не имеет никакой эволюционной выгоды, оно возникло случайно, однако смогло закрепиться в последующих поколениях.

Напомним, ученые считают, что первые люди могли быть светлокожими. В таком случае темный цвет кожи является результатом эволюции.