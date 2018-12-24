В Италии частично закрыли воздушное пространство из-за извержения вулкана Этна (ФОТО, ВИДЕО)

Извержение вулкана Этна, фото: ANSA

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На Сицилии частично закрыли воздушное пространство из-за извержения вулкана Этна.

Так, введены ограничения относительно работы крупнейшего в южной части Италии аэропорта сицилийского города Катания. Здесь разрешено садиться только четырем самолетам в час, сообщает агентство AFP.

Отмечается, что это первое за более чем 10 лет боковое извержение, однако, по мнению ученых, опасности оно пока не представляет. Уровень предупреждения об опасности остается на желтом, самом низком уровне.

В связи с плохой видимостью, в настоящее время не известно, сопровождается ли это извержение выбросами лавы.

Сегодня фиксировались выбросы пепла из двух кратеров вулкана, которые можно было наблюдать за километры от места извержения.

Сейсмологи зафиксировали более 130-ти толчков, два наиболее мощных из которых имели магнитуды 4,0 и 3,9.

Последнее извержение Этны происходило весной 2017 года, а последнее крупное извержение — в зимний период 2008—2009 годов.

Это самый большой из действующих вулканов Европы. Его высота составляет приблизительно 3,3 тыс. м, она постоянно меняется из-за частых извержений. В частности, деформация рельефа вулкана наблюдается и сегодня.

Напомним, вулкан Этна проснулся несколько дней назад.