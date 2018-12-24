В США из-за Shutdown закрыли доступ к главной елке страны

Главная елка США, фото: Business Insider

https://racurs.ua/n116070-v-ssha-iz-za-shutdown-zakryli-dostup-k-glavnoy-elke-strany.html

Racurs.ua

В США в канун Рождества из-за частичной остановки деятельности правительственных учреждений, так называемого shutdown («шатдаун»), закрыли доступ к главной елке страны, расположенной у Белого дома.

Также не будет работать официальный сайт елки. Об этом сообщает Национальная служба парков США.

Более того, в этом году рождественская елка даже не будет сиять праздничной иллюминацией. По информации американских СМИ, причиной этого стал хулиганский поступок неизвестного мужчины, который в пятницу вечером пытался вскарабкаться на праздничное дерево и повредил при этом иллюминацию. Конечно, освещение можно было бы отремонтировать, однако на следующие сутки в стране начался «шатдаун» и большинство персонала, обслуживающего федеральные учреждения, отправили в неоплачиваемые отпуска.

Из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и парламентом относительно финансирования пограничной стены не удается согласовать выделение средств, необходимых для функционирования ряда правительственных учреждений.

В частности, под закрытие попал и Центр посетителей Белого дома.

А вот Статуя Свободы продолжит принимать туристов даже несмотря на «шатдаун».

Напомним, из-за «шатдауна» Трамп будет встречать Рождество не в поместье в солнечной Флориде, как планировалось ранее, а в столице США Вашингтоне.