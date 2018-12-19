Главную елку Украины зажгли на Софийской площади (ВИДЕО)

Главная елка Украины, фото: Facebook

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Racurs.ua

Нынешнюю главную елку страны, расположенную на Софийской площади в Киеве, зажгли в 19.00.

Высота новогодней красавицы 25 м, ее украшают 3 км гирлянд с тысячами фонариков холодного белого цвета и более 1,5 тыс. игрушек. Об этом сообщает «Укринформ».

Стоимость этой елки без украшений составляет 41 тыс. грн, а полностью украшенная стоит уже 2 млн 700 тыс. грн. Ее конструкция создана из живых и искусственных веток. Планируется, что во время праздников елка будет менять свой внешний вид.

Накануне новогодних праздников в Киеве также отроется Всеукраинская рождественская выставка художественных произведений. Открытие состоится в 16.00 20 декабря в Центральном доме художника, что на улице Сечевых Стрельцов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Выставка продлится до 13 января. На ней будут представлены более 400 произведений из всех регионов нашего государства. Также запланировано проведение презентационно-праздничных акций. Вход свободный.

Напомним, в новогоднюю ночь пассажирский транспорт в Киеве будет работать на три часа дольше, a фуникулер — круглосуточно. В праздничные дни будет ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда в направлении Михайловской площади и Владимирским проездом.