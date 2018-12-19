Головну ялинку України засвітили на Софійській площі (ВІДЕО)

Головна ялинка України, фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n115875-golovnu-yalynku-ukrayiny-zasvityly-na-sofiyskiy-ploschi-video.html

Racurs.ua

Цьогорічну головну ялинку країни, розташовану на Софійській площі в Києві, запалили о 19.00.

Висота новорічної красуні 25 м, її прикрашають 3 км гірлянд із тисячами ліхтариків холодного білого кольору та понад 1,5 тис. іграшок. Про це повідомляє «Укрінформ».

Вартість цієї ялинки без прикрас становить 41 тис. грн, а повністю прикрашена коштує вже 2 млн 700 тис. грн. Її конструкція зміксована з живих та штучних гілок. Заплановано, що під час свят вона змінюватиме свій зовнішній вигляд.

Напередодні новорічних свят у Києві також відриється Всеукраїнська різдвяна виставка художніх творів. Відкриття відбудеться о 16.00 20 грудня в Центральному будинку художника, що на вулиці Січових Стрільців. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Виставка триватиме до 13 січня. На ній будуть представлені понад 400 художніх творів з усіх регіонів нашої держави. Також заплановане проведення презентаційно-святкових акцій. Вхід вільний.

Нагадаємо, у новорічну ніч пасажирський транспорт в Києві працюватиме на три години довше, a фунікулер — цілoдoбoвo. У святкові дні буде обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі та Володимирським проїздом.