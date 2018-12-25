Потерянный выигрыш в лотерее вернулся к американцу накануне Рождества (ФОТО)

Житель Мичигана случайно обнаружил, что выиграл миллион долларов

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Racurs.ua

Житель американского штата Мичиган обнаружил, что выиграл миллион долларов по лотерейному билету, который он потерял в собственном автомобиле два месяца назад.

51-летний Питер Делюка купил лотерейный билет еще в октябре, но почти сразу забыл о нем, сообщает официальный сайт Michigan Lottery.

Через два месяца, в канун Рождества, он нашел его в машине и зашел в супермаркет, чтобы проверить выигрыш.

«Продавец отсканировала его и сказала, что такой большой выигрыш она выплатить не может», — рассказывает мужчина.

Женщина распечатала номера с картинки, чтобы Питер сам проверил билет и узнал, сколько выиграл.

Совпадали все пять номеров, которые выпали во время розыгрыша. Делюка стал обладателем джекпота величиной в 1 млн долл.

«Я до сих пор не вполне осознал свою победу, — рассказывает Питер. — Но чувствую себя спокойнее, понимая, что меня ждет более комфортная старость, когда решусь уйти на отдых».

В ноябре сообщалось, что житель Манхэттена стал обладателем самого крупного выигрыша в истории лотереи Нью-Йорка. Он еженедельно покупал лотерейные билеты и вписывал туда цифры, подсказанные родственником четверть века назад.