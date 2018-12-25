Втрачений виграш у лотереї повернувся до американця напередодні Різдва (ФОТО)

Мешканець Мічігана випадково виявив, що виграв мільйон доларів

https://racurs.ua/ua/n116077-vtrachenyy-vygrash-u-lotereyi-povernuvsya-do-amerykancya-naperedodni-rizdva-foto.html

Racurs.ua

Житель американського штату Мічиган виявив, що виграв мільйон доларів за лотерейним квитком, який він згубив у власному автомобілі два місяці тому.

51-річний Пітер Делюка купив лотерейний квиток ще в жовтні, але майже відразу забув про нього, повідомляє офіційний сайт Michigan Lottery.

Через два місяці, напередодні Різдва, він знайшов його в машині і зайшов до супермаркету, щоб перевірити виграш.

«Продавець відсканувала його і сказала, що такий великий виграш вона виплатити не може», — розповідає чоловік.

Жінка роздрукувала номери з картинки, щоб Пітер сам перевірив квиток і дізнався, скільки виграв.

Збігалися всі п’ять номерів, які випали під час розіграшу. Отож, Делюка став володарем джекпоту величиною в 1 млн дол.

«Я дотепер не цілком усвідомив свою перемогу, — розповідає Пітер. — Але відчуваю себе спокійніше, розуміючи, що мене чекає більш комфортна старість, коли вирішу піти на відпочинок».

У листопаді повідомлялося, що житель Манхеттена став володарем найбільшого виграшу в історії лотереї Нью-Йорка. Він щотижня купував лотерейні квитки і вписував туди цифри, підказані родичем чверть століття тому.