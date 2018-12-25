Отследить передвижение Санты: как ВВС США ежегодно осуществляют «детскую» спецоперацию (ФОТО, ВИДЕО)

Отследить передвижение Санты - спецоперация ВВС США / Фото: Скрин YouTube

https://racurs.ua/n116094-otsledit-peredvijenie-santy-kak-vvs-ssha-ejegodno-osuschestvlyaet-detskuu-specoperaciu-foto.html

Racurs.ua

Военно-воздушные силы США ежегодно, начиная с 1955 года, отслеживают передвижение Санта-Клауса по земному шару.

Свыше 60 лет назад одна из американских газет случайно опубликовала номер телефона центра военных операций США под надписью «Контакты Санта-Клауса». С тех пор тысячи детей ежегодно на Рождество звонят военным, чтобы узнать о местонахождении Санты, рассказывает «Голос Америки».

Отследить любимца детей можно на сайте Noradsanta. Сегодня там сообщается, что Санте успешно удалось доставить 7,281 млрд подарков.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в США в сочельник тысячи военных и волонтеров следят за передвижением Санта-Клауса, который отправляется с подарками с Северного полюса, и отвечают на звонки детей. Рождественская «спецоперация» называется Norad Track Santa.

Также напомним, сегодня христиане западного обряда празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю. Этот день отмечает Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: часть Греческой, Болгарская, Константинопольская, Антиохийская, Румынская, Александрийская, Кипрская, Финляндская, Албанская и Православная церковь в Америке.

В Украине Рождество Христово по григорианскому календарю отмечается как государственный праздник. 25 декабря является выходным днем.