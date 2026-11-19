Австралійські вчені передали повідомлення крізь цегляну стіну без жодних засобів зв'язку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217537-naukovci-peredaly-povidomlennya-kriz-ceglyanu-stinu-bez-jodnyh-zasobiv-zv-yazku.html

Ракурс

Незвичайний експеримент провели вчені з Австралії — вони передали повідомлення крізь цегляну стіну без жодних засобів зв’язку.

У ході дослідження науковці використали лише гравітацію та старий ліфт 50-х років XX-го століття. Гравітаційне поле ігнорує будь-які фізичні бар'єри, а водночас Wi-Fi легко відбиває сигнал від щільних перешкод або поглинається ними. Фізики з Університету Квінсленду багато разів переміщували кабіну ліфта між двома поверхами. Кожне переміщення зміщувало противагу близько 1,8 т між певними положеннями, які відповідали двійковим нулям та одиницям. Про це пише Interesting Engineering.

У сусідній з ліфтом вбиральні дослідники встановили високочутливий гравіметр. Пристрій фіксував найменші зміни у тамтешньому гравітаційному полі й перетворював код на слово «Гравітація».

Система в ході роботи зі старим ліфтом передавала дані зі швидкістю усього 1 біт на хвилину. А для передачі слова «гравітація» вченим знадобилася година часу.

Минуло понад 100 років від появи першої телеграфної системи до створення мобільного телефону. Тож, хоча сьогодні зв’язок за допомогою гравітації не є практичним, у майбутньому це може змінитися, — розповів професор Ендрю Вайт.

Як відомо, — гравіметр — це надчутливий прилад, яким вимірююють найменші зміни у гравітаційному полі Землі. Його зазвичай використовують для виявлення прихованих запасів нафти або моніторять вулканічну активність.

Нагадаємо, науковці з Токійського університету розробили метод фотографування, який дозволяє за 11 кадрів зафіксувати процеси від фемтосекунд до наносекунд. Це допоможе вивчати явища, коли традиційні методи зйомки не можуть зафіксувати подію, яка відбувається дуже швидко.

Джерело: Interesting Engineering