Рождество в солнечной Австралии: елки на пляже, скульптуры из песка и Санты-серферы (ФОТО)

Рождество в Австралии / Фото: paisii-kardjali.com

https://racurs.ua/n116099-rojdestvo-v-solnechnoy-avstralii-elki-na-plyaje-skulptury-iz-peska-i-santy-serfery-foto.html

Racurs.ua

Дух Рождества не покидает Австралию, несмотря на жаркую солнечную погоду. Ежегодно тысячи жителей Сиднея и туристов, одетых в праздничные наряды, традиционно собираются на местном пляже.

Многие пляжники, а также спасатели, в этот день надевают шляпы и бороду Санта-Клауса, оленьи рога и цветные купальники, создавая рождественскую атмосферу, пишет Daily Mail.

В декабрьские дни в Австралии температура воздуха колеблется в пределах 25−35 градусов. Тысячи отдыхающих пользуются летней погодой для празднования австралийского Рождества на открытом воздухе.

Семейный пикник, солнечные ванны, серфинг, игра в крикет и обмен подарками — входят в традиционные планы австралийцев в конце декабря.

«Как правило, по всей территории Австралии мы наблюдаем жаркую и солнечную погоду на Рождество, кроме возможных штормов на севере штата Квинсленд», — отмечают в Бюро метеорологии Австралии.

Вместе с тем напомним, Военно-воздушные силы США, начиная с 1955 года, отслеживают передвижение Санта-Клауса по земному шару.