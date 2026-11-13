В Мельбурне 48-этажный небоскреб оборудовали 1 тыс. 391 солнечной панелью. Фото:

https://racurs.ua/n217427-bolee-1-tys-300-solnechnyh-paneley-ustanovili-na-48-etajnyy-neboskreb-v-avstralii.html

Ракурс

У Мельбурні 48-поверховий хмарочос обладнали 1 тис. 391 сонячною панеллю.

Ці панелі встановили на фасаді, даху та у верхній частині хмарочоса. Інтегрована система займає площу 2 тис. 679 кв. м й охоплює будівлю з усіх боків. Панелі генеруватимуть до 375 кВт електроенергії й забезпечуватимуть до 20% потреб будівлі в електриці. Цей проект представлений як одна з перших великомасштабних інтеграцій сонячних панелей у фасад багатоповерхової будівлі. Про це пише Interesting Engineering.

Як зазначають у компанії-забудовника Cbus Property, після введення в експлуатацію система також знижуватиме потребу в охолодженні й скорочуватиме споживання електрики з мережі.

Проект був реалізований також за фінансового сприяння від уряду Австралії.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах Америки будують найвищий у країні дерев’яний хмарочос. Новий рекорд висоти буде встановлений у місті Белв’ю штату Вашингтон. Дерев’яна вежа, яка отримає назву Bevel, сягатиме 54,8 м у висоту, що зробить її найвищою офісною будівлею зі збірної масивної деревини у США.

Джерело: Interesting Engineering