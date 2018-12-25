Ограничение движения транспорта действует в Украине из-за сильных снегопадов (СПИСОК ДОРОГ)

В Украине действует частичное ограничение движения транспорта / Фото: ГСЧС

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Ограничение движения транспорта 25 декабря ввел «Укравтодор» на территории Полтавской области в связи с ухудшением погодных условий.

«Просим водителей временно воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть особенно осторожными и внимательными в пути», — отметили в Службе автомобильных дорог.

Также там предупреждают о метели, налипании мокрого снега и сильном ветре, который будет наблюдаться вечером и в ночь на 26 декабря в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях.

«Начиная с 17.00 25 декабря до 2.00 26 декабря на автодорогах Полтавщины вводится ограничение движения грузового и пассажирского транспорта», — отметили в Полтавской ОГА.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, сегодня в результате непогоды затруднено движение транспорта на некоторых участках автодорог:

в Полтавской области — на трассе Киев — Харьков возле села Решетиловка, а также на спуске и подъеме села Мачехи на автодороге Сумы — Полтава — Александрия;

на Николаевщине — затруднено движение грузового транспорта на автодороге Кишинев — Платонов;

в Сумском районе — осложнения на автодороге Батурин — Конотоп — Глухов;

присутствуют осложнения в движении на автодорогах Кировоградской области.

«Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Киевской области — переметы, в Винницкой области — гололедица. Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог и обочины от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами», — сообщили в «Укравтодоре».

Всего в Полтавской области сегодня спасатели оказали помощь 90 гражданам, находившимся в 60-ти транспортных средствах. В свою очередь, на Сумщине во вторник в снежном сугробе застряли три рейсовых автобуса и 15 транспортных средств. В то же время в Житомирской области на автодороге в Радомышль 25 декабря грузовик перекрыл движение транспортным средствам — фура на подъеме забуксовала, ее развернуло и снесло на обочину. В результате было перекрыто движение транспорта по всей проезжей части.