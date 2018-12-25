Апелляции на арест пяти моряков ВМС Украины: оккупационный суд Крыма объявил решение

Фото: Скрин YouTube

https://racurs.ua/n116097-apellyacii-na-arest-pyati-moryakov-vms-ukrainy-okkupacionnyy-sud-kryma-obyavil-reshenie.html

Racurs.ua

Сегодня судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Андрей Палий отказал в удовлетворении апелляционной жалобы захваченному мичману Андрею Шевченко.

Также в этом суде во вторник рассматривались еще две апелляционные жалобы на арест капитана третьего ранга Владимира Лисового и старшего матроса с катера «Никополь» Вячеслава Зинченко, пишут «Крым.Реалии».

Так называемый суд не удовлетворил жалобы стороны защиты украинцев.

Кроме этого, судья Сергей Погребняк отклонил апелляцию захваченного у берегов Крыма украинца сотрудника Службы безопасности Андрея Драча, и механика буксира «Яны Капу» Сергея Чулибы.

26 декабря подконтрольный России Верховный суд Крыма рассмотрит еще пять апелляционных жалоб на арест капитана катера «Никополь» Богдана Небылицы, капитана второго ранга судна «Бердянск» Дениса Гриценко, капитана буксира «Яны Капу» Олега Мельничука, а также матроса катера «Бердянск» Юрия Безьязычного и матроса буксира «Яны Капу» Олега Семидоцкого.

Напомним, 25 ноября военные РФ в Керченском заливе атаковали и захватили три корабля ВМС Украины и 24-х военнослужащих. Позже всех украинцев арестовали на два месяца — до 25 января — и тайно перевезли в СИЗО на территории Москвы. Недавно самый молодой из моряков написал письмо домой.