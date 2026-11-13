В Австралії підліток із аутизмом шість днів провів у лісі наодинці. Фото:

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Ракурс

В Австралії 17-річний підліток із аутизмом шість днів провів в лісі наодинці.

Хлопець на ім’я Вільям пішов з другом у похід недалеко від Мельбурна. Однак хлопчина відійшов від табору за спорядженням і заблукав. Кілька днів він блукав крутими лісовими схилами, а останні дві доби провів біля струмка. Він пив воду з цього струмка та харчувався чіпсами, які мав із собою. Вночі він кутався в рушники, щоб зігрітися. Про це повідомило видання Bild.

Місцева влада розпочала масштабну пошукову операцію, до якої залучили понад 100 осіб, а також собак та гелікоптери. Знайшли Вільяма пілоти вертольота.

Хлопець спав на плоскому камені біля води, але почувши шум гвинтів, прокинувся. Підліток плакав від радості, що його знайшли. Пізніше він зізнався, що вже втратив надію на спасіння.

Дитину з сонячними опіками доправили до лікарні. Зараз він почувається добре.

Він більше ніколи не вийде із дому. Домашній арешт довічно! — жартівливо заявила його мама.

Нагадаємо, в червні у селі Репужинці Чернівецького району під час купання зникли 50-річний чоловік та двоє восьмирічних дітей. А в селі Мошанець Дністровського району під час відпочинку на річці зник 16-річний хлопець. До пошуків залучила рятувальників ДСНС, поліцію з БпЛА та місцевих жителів із власними човнами.

Джерело: Bild