Найди шляпу Санты и панду: попробуйте разгадать популярные праздничные головоломки (ФОТО)

Dudolf / Фото: Facebook

https://racurs.ua/n116103-naydi-shlyapu-santy-i-pandu-poprobuyte-razgadat-populyarnye-prazdnichnye-golovolomki-foto.html

Racurs.ua

Венгерский карикатурист Гергели Дудас, всемирно известный под творческим псевдонимом Dudolf (Дудольф), на своей странице в Facebook опубликовал несколько новых иллюстраций-рождественских головоломок.

На этот раз Дудольф просит найти шляпу Санта-Клауса, потерявшеюся в море снеговиков. Эта иллюстрация уже собрала свыше тысячи репостов и 300 комментариев с ответами пользователей соцсети.

Дудас на протяжении многих лет бросает вызов интернет-пользователям со всего мира своими детализированными иллюстрациями, на которых нужно разыскать определенную деталь или персонажа (в большинстве случаев животное). На его рисунках изображены много различных существ, которые, как правило, плотно расположены друг к другу.

Помимо шляпы Санты, предлагаем вам найти панду среди белых снеговиков, кота среди сов, снеговика в море белых снежинок и смайликов, зайца в толпе кошек и леденец в море мороженого.

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