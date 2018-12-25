Суд РФ взыскал с Карпюка миллионную компенсацию «родственникам погибших» в Грозном от рук «группы Яценюка-Яроша-Музычко»

Николай Карпюк / Фото: Радио трек

https://racurs.ua/n116102-sud-rf-vzyskal-s-karpuka-millionnuu-kompensaciu-rodstvennikam-pogibshih-v-groznom-ot-ruk-gruppy.html

Racurs.ua

Российский суд решил взыскать с незаконно осужденного гражданина Украины Николая Карпюка миллион рублей так называемой компенсации «родственникам» солдат, которые якобы погибли в бою в Грозном.

Российская сторона продолжает утверждать, что Карпюк, а также Станислав Клых участвовали в боевых действиях на территории Чечни. Они якобы входили в состав украинского батальона Джохара Дудаева, которым руководили Дмитрий Ярош, Арсений Яценюк и ныне покойный Саша Белый (Музычко).

Как написал в Facebook адвокат Николай Полозов, неизвестно откуда начали «вылезать» старики — родители и вдовы солдат, погибших в бою в Грозном.

«"Родина» сначала забрала у них детей, а 20 лет спустя сказала, что они могут получить компенсацию с двух украинцев… Поскольку суд РФ уже признал Карпюка и Клыха виновными в смертях, гражданские иски потерпевших удовлетворяются автоматически", — отметил адвокат.

Также он сообщил, что Карпюку недавно принесли бумажку от судебных приставов о взыскании с него миллиона рублей.

«Уже набежало 70 тыс. руб. пени за неуплату», — отметил Новиков.

Также адвокат написал, что Карпюк из Владимирского централа передает всем привет и поздравления по случаю рождественских праздников.

«За пять лет в российской тюрьме Карпюк совсем не ожесточился… Клых медленно сходит с ума в тюрьме Верхнеуральска. Его пожилые родители уже почти не верят, что дождутся сына домой. Карпюк пять лет не видел жену и сына», — резюмировал Новиков.

В мае 2016 года в России Карпюка приговорили к 22,5 годам лишения свободы за участие в Первой чеченской войне в 1994—1995 годах в составе вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. В то же время сам Карпюк уверяет, что никогда в Чечне не был, а все показания из него выбили силой.