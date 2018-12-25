Эстония криминализировала создание или поддержание негативного отношения к стране

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https://racurs.ua/n116101-estoniya-kriminalizirovala-sozdanie-ili-podderjanie-negativnogo-otnosheniya-k-strane.html

Racurs.ua

Эстонский парламент (Рийгикогу) принял поправки к Пенитенциарному кодексу страны, которые уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности республики.

Согласно внесенным изменениям, создание или поддержание негативного отношения к Эстонии будет считаться преступлением. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщает ERR.

Кроме этого, за совершение преступлений против государства будет установлена ответственность не только для физических лиц, но и для юридических. В качестве отдельного преступления будет рассматриваться разведывательная деятельность, которую осуществляют служащие служб разведки или безопасности иностранных государств. Также Рийгикогу криминализировал разведдействия в интересах и по заданию других стран, направленные против безопасности Эстонии.

Дополнительно будет уточнен состав преступлений, направленных на поддержание негативного отношения к стране и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо.

Вместе с тем напомним, что эстонских чиновников еще три года назад попросили не общаться с журналистами из РФ.