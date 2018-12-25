Естонія криміналізувала створення або підтримання негативного ставлення до країни

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https://racurs.ua/ua/n116101-estoniya-kryminalizuvala-stvorennya-abo-pidtrymannya-negatyvnogo-stavlennya-do-krayiny.html

Racurs.ua

Естонський парламент (Рійгікогу) ухвалив поправки до Пенітенціарного кодексу країни, які уточнюють склад злочинів, спрямованих проти безпеки, незалежності та територіальної цілісності республіки.

Згідно з внесеними змінами, створення або підтримання негативного ставлення до Естонії буде вважатися злочином. Про це у вівторок, 25 грудня, повідомляє ERR.

Окрім цього, за вчинення злочинів проти держави буде встановлена відповідальність не лише для фізичних осіб, а й для юридичних. Як окремий злочин розглядатиметься розвідувальна діяльність, яку здійснюють службовці служб розвідки або безпеки іноземних держав. Також Рійгікогу криміналізував розвіддіяльність в інтересах та за завданням інших країн, спрямовану проти безпеки Естонії.

Додатково буде уточнено склад злочинів, спрямованих на підтримку негативного ставлення до країни та чинення антидержавного впливу на посадову особу.

Водночас нагадаємо, що естонських чиновників ще три роки тому попросили не спілкуватися з журналістами з РФ.