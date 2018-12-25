Конфлікт Мінська і Москви: стало відомо, про що домовилися Путін і Лукашенко

Стало відомо, про що домовилися Путін і Лукашенко / Фото: sud.ua

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Сьогодні в Москві відбулися переговори російського президента Володимира Путіна з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, за підсумками яких представники РФ заявили про створення спільної робочої групи для підготовки пропозицій «щодо подальшої інтеграції двох країн», а також вирішення спірних питань.

Під час зустрічі обговорювалися зміни до податкового законодавства РФ та дії Москви і Мінська у сфері ціноутворення на енергоресурси. Про це пише «РБК» з посиланням на міністра фінансів РФ Антона Силуанова.

«В першу чергу, ми обговорювали зміни, які в наступному році будуть відбуватися в податковому законодавстві Росії і наші плани щодо змін у сфері оподаткування нафтогазового сектору», — заявив Силуанов.

В РФ розраховують вирішити питання утворення цін на газ для Білорусі «починаючи з 2020 року».

Разом з тим, в Москві не відповіли, чи вдалося під час переговорів вирішити питання про компенсацію збитків Білорусі від податкового маневру РФ.

Нагадаємо, йдеться про втрати Білорусі від податкового маневру в нафтовій сфері, оскільки РФ переглянула розміри мит і податків на нафту і нафтопродукти. Раніше Лукашенко повідомляв, що внаслідок таких дій росіян Білорусь втратить за три роки майже 4,5 млрд дол., а до 2024 року цей показник може вирости ще на 10,5 млрд дол. За даними Мінфіну Білорусі, загальні втрати бюджету країни від податкового маневру з 2019 по 2024 рік можуть сягнути 8−12 млрд дол.

Окрім цього, в 2018 році Білорусь купувала газ РФ за ціною 129 дол. за тис. куб. м, але ціна на 2020 рік ще не визначена.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко заявляв, що ситуація довкола податкового маневру може призвести до зміни зовнішньої політики Білорусі.