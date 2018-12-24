Лукашенко пропонує більше не називати Росію «братньою державою»

Олександр Лукашенко, фото: кremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n116072-lukashenko-proponuie-bilshe-ne-nazyvaty-rosiu-bratnou-derjavou.html

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко більше не планує називати Росію «братньою державою».

Про це він заявив під час сьогоднішньої наради з приводу співпраці з Росією, повідомляє прес-служба білоруського президента.

За словами Лукашенка, йому стало відомо, що слова «братня держава» в Росії більше не сприймають, оскільки там до влади прийшли «нові люди», для яких таке поняття неприйнятне.

«Що ж, будемо партнерами», — заявив очільник Білорусі.

Лукашенко додав, що попри те, що всі домовленості з Росією в межах Союзної держави та в двосторонньому форматі підписані, вони не завжди виконуються.

Зокрема, йдеться про втрати Білорусі він податкового маневру в нафтовій сфері російської економіки (перегляду розмірів мит та податків на нафту та нафтопродукти). Як повідомив Лукашенко, внаслідок таких дій росіян Білорусь втратила за три роки майже 4,5 млрд дол., а до 2024 року цей показник може зрости ще на 10,5 млрд дол.

Президент Білорусі зазначив, що йому особисто представники Росії обіцяли, що компенсують втрати, зокрема відповідне рішення могло бути ухвалене під час нещодавньої наради міністрів обох держав у Бресті.

«І потім раптом все зупинилося», — заявив Лукашенко, зазначивши, що хотів би отримати пояснення щодо причин виникнення такої ситуації.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко заявляв, що ситуація довкола податкового маневру може призвести до зміни зовнішньої політики Білорусі.