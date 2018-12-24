Кількість жертв цунамі в Індонезії наближається до 400

Наслідки цунамі в Індонезії, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n116071-kilkist-jertv-cunami-v-indoneziyi-nablyjaietsya-do-400.html

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Виверження вулкану Кракатау в Індонезії та спровоковане ним в суботу ввечері цунамі забрали життя щонайменше 373 осіб.

Понад 1,4 тис. людей отримали поранення, 128 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяви місцевої влади.

12 тис. людей довелося евакуювати з прибережних регіонів у більш безпечні місця.

Спровоковане підводними зсувами цунамі знищило понад 700 будівель — від невеликих магазинів і будинків до вілл та готелів. Через 24 хв після зсуву хвилі дісталися узбережжя островів Ява та Суматра по обидва боки Зондської протоки.

Місцевих мешканців про наближення стихійного лиха не повідомили.

За словами очевидців, природа також не натякала на наближення цунамі, не спостерігалося ні підземних поштовхів, ні відступаючої води.

Сьогодні індонезійські військові та рятувальні команди здійснювали пошукові роботи на узбережжі, сподіваючись знайти тих, хто пережив цунамі, проте не може самостійно вибратися з-під уламків.

Нагадаємо, суботнє цунамі несподівано налетіло на глядачів концерту відомої індонезійської групи із Джакарти Seventeen, який відбувався на пляжі Танджунг Лесунг в західній частині острова Ява. Пізніше в інтернеті з’явилося відео цього інциденту.