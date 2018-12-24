Число жертв цунами в Индонезии приближается к 400

Последствия цунами в Индонезии, фото: 112.ua

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Racurs.ua

Извержение вулкана Кракатау в Индонезии и спровоцированное им в субботу вечером цунами унесли жизни не менее 373 человек.

Более 1,4 тыс. человек получили ранения, 128 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления местных властей.

12 тыс. людей пришлось эвакуировать из прибрежных регионов в более безопасные места.

Спровоцированное подводными оползнями цунами уничтожило более 700 зданий — от небольших магазинов и домов до вилл и отелей. Спустя 24 минуты после оползня волны добрались побережья островов Ява и Суматра с обеих сторон Зондского пролива.

Местных жителей о приближении стихийного бедствия не предупредили.

По словам очевидцев, природа тоже не намекала на приближение цунами, не наблюдалось ни подземных толчков, ни отступающей воды.

Сегодня индонезийские военные и спасательные команды осуществляли поисковые работы на побережье, надеясь найти тех, кто пережил цунами, однако не может самостоятельно выбраться из-под обломков.

Напомним, субботнее цунами неожиданно обрушилось на зрителей концерта известной индонезийской группы из Джакарты Seventeen, который проходил на пляже Танджунг Лесунг в западной части острова Ява. Позже в интернете появилось видео этого инцидента.