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Ракурс
Учасники рруппы Seventeen, фото: Barito Raya Post

Цунами в Индонезии смыло сотни зрителей во время концерта известной группы (ВИДЕО)

23 дек 2018, 13:21
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Вчерашнее цунами в Индонезии буквально смыло сотни посетителей концерта известной индонезийской поп-группы Seventeen, который проходил на пляже Танджунг Лесунг в западной части острова Ява.

По меньшей мере один музыкант из этой группы погиб. Об этом сообщает издание Detik.

Отмечается, что концерт проходил в рамках вечеринки, на которой присутствовали около 200 сотрудников государственной электроэнергетической компании Perusahaan Listrik Negara (PLN) и члены их семей.

На пресс-конференции PLN впоследствии сообщили, что погибли 29 человек, еще 13 пропали без вести.

Как впоследствии рассказал в своем Инстаграме вокалист группы Seventeen Рифиен Феджарсьях, исчезли его жена и еще несколько участников коллектива.

Один из уцелевших музыкантов сообщил, что спастись ему удалось, схватившись за остатки разрушенной водой сцены. По его словам, он уже начал задыхаться в воде, когда стихия отступила.

Напомним, считается, что вчерашнее цунами вызвали подземные оползни, спровоцированные извержением вулкана Кракатау. Уже известно о как минимум 168-ми погибших и 745-ти раненых. Количество пропавших без вести пока не сообщается.


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