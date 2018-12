Цунами в Индонезии смыло сотни зрителей во время концерта известной группы (ВИДЕО)

Вчерашнее цунами в Индонезии буквально смыло сотни посетителей концерта известной индонезийской поп-группы Seventeen, который проходил на пляже Танджунг Лесунг в западной части острова Ява.

По меньшей мере один музыкант из этой группы погиб. Об этом сообщает издание Detik.

Отмечается, что концерт проходил в рамках вечеринки, на которой присутствовали около 200 сотрудников государственной электроэнергетической компании Perusahaan Listrik Negara (PLN) и члены их семей.

На пресс-конференции PLN впоследствии сообщили, что погибли 29 человек, еще 13 пропали без вести.

Как впоследствии рассказал в своем Инстаграме вокалист группы Seventeen Рифиен Феджарсьях, исчезли его жена и еще несколько участников коллектива.

Один из уцелевших музыкантов сообщил, что спастись ему удалось, схватившись за остатки разрушенной водой сцены. По его словам, он уже начал задыхаться в воде, когда стихия отступила.

VIDEO: The moment there was pandemonium after wave crashes into concert at resort in western Java, while Indonesia’s #SeventeenBand was performing https://t.co/fIOrsZYUP6



Warning: Some might find this video distressing. pic.twitter.com/Z589A0KuF2