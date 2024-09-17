Последствия наводнений в Польше. Фото: «Новая Польша»

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Ракурс

Масштабні повені в Польщі призвели до загибелі вже семи осіб.

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За останні години польська влада підтвердила загибель ще двох людей унаслідок стихії. Так, у Нижньосілезькому воєводстві в місті Льондек-Здруй рятувальники виявили тіло чоловіка в автомобілі. Правоохоронці встановили, що загиблий не був місцевим. А в місті Строне-Шльонські того ж воєводства поліція знайшла тіло чоловіка на березі річки. Про це повідомило РАР.

За словами речниці місцевого відділення рятувальної служби Віолетти Мартушевської, що місце події охороняла поліція, прокурор і слідчі здійснюють заходи, щоб встановити особу загиблого.

Польська поліція заявила, що це була шоста та сьома підтверджені жертви повеней.

Як відомо, внаслідок масштабних підтоплень у чотирьох постраждалих воєводствах призупинили навчальний процес, а напередодні польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у постраждалих районах.

Нагадаємо, в окремих місцях Польщі за 24 години випало 215 літрів опадів на квадратний метр. У містах Ниса, Єлєня Ґура, Ґлухолази, Льондек Здруй, Чеховиці Дзєдзиці, Строне Шльонські та Клодзько рівень води піднявся до катастрофічних показників, які подекуди перевищують навіть «повінь тисячоліття» 1997 року.

У багатьох містах і селищах ситуація була катастрофічною. Повені зруйновали будинки, школи, лікарні, дороги та мости. Влада евакуювала тисячі людей.

Джерело: РАР