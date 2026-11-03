РФ пыталась устроить провокацию на границе с Польшей. Фото:

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Країна-агресор Росія намагалася влаштувати провокацію на кордоні з Польщею.

У ніч на 3 листопада польські прикордонники помітили підозрілу активність поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. Інцидент стався в районі міста Семпополь Вармінсько-Мазурського воєводства. Поблизу кордону рухалися люди з ліхтарями, але відійшли вглиб російської території після фіксації. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.

За його словами, польські спецслужби заздалегідь отримували попередження про можливі диверсії та провокації на початку листопада. Мова йшла про можливий захід на територію Польщі людей зі зброєю. Після цього Варшава посилила охорону кордону.

Не можна сказати, що нам вдалося уникнути якихось трагічних подій сьогодні ввечері, але ми маємо бути дуже зосереджені. Напруженість та ескалація з боку Росії можуть тривати, і ми повинні залишатися зосередженими та готовими запобігти будь-яким можливим провокаціям, — зазначив Туск.

Нагадаємо, 23 вересня в Польщі спалахнула пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка розташована у селі Воля-Кробовська в Мазовецькому воєводстві. Цей об'єкт разом зі станцією неподалік Каунаса в Литві забезпечує інтернет-з'єднання для значної частини Центральної та Східної Європи, зокрема України.

Джерело: RMF24