Два пункта пропуска на границе из Украины эвакуировали из-за российской угрозы, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n216431-polsha-evakuirovala-dva-punkta-propuska-na-granice-s-ukrainoy-vo-vremya-rossiyskoy-ataki-tusk.html

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Польща евакуювала людей із розташованих на кордоні з Україною прикордонних пунктів пропуску «Дорогуськ» (суміжний з українським «Ягодином») та «Зосін» (суміжний з «Устилугом») через чергову чергову російську повітряну атаку.

Про це сьогодні, 24 вересня, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим, повідомляє RFM24.

За словами Туска, ця російська атака відбулася безпосередньо під час його міжнародних перемовин у Варшаві. Через загрозу безпеці поблизу державного кордону Польща вжила екстрених заходів на пунктах пропуску.

Це справжня драма сьогоднішнього дня, тому що я не вперше розмовляю з одним із наших партнерів тут, у Варшаві, і розповідаю про те, наскільки агресивною є поведінка Росії і яку проблему вона також створює для Польщі, саме в цей час росіяни вирішують це довести, — наголосив він.

За словами Туска, ця ситуація змушує Польщу «діяти дуже послідовно» на своїй території, співпрацювати з Україною, а також попереджати ЄС про настання важких часів і необхідність «добре підготуватися до найближчих тижнів і місяців». За його словами, «осінь і зима дійсно можуть бути критичними».

Як з’ясували польські ЗМІ, ці пункти пропуску були закриті на півгодини, згодом рух ними продовжили.

Джерело: RFM24